Nederland is weer aangesloten op het Europese netwerk van nachttreinen, na een periode van meer dan vier jaar zonder reguliere internationale slaapverbindingen over het spoor. Er rijdt voortaan dagelijks een nachttrein van Amsterdam, via Utrecht en Arnhem naar München, Innsbruck en Wenen. De eerste zogeheten Nightjet uit Oostenrijk rolt naar verwachting dinsdagochtend om 10.43 uur station Amsterdam Centraal binnen.