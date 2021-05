Techaandelen waren maandag in trek op de beurs in New York. Bekende bedrijven als Apple, Amazon en Tesla wonnen duidelijk aan beurswaarde. Beleggers op Wall Street leken daarmee hun eerdere zorgen over een snelle stijging van de inflatie enigszins naast zich neer te leggen. Daarnaast maakte ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic een koerssprong.