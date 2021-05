De Europese Unie vraagt alle luchtvaartmaatschappijen in de EU om niet langer over Wit-Rusland te vliegen. De EU sluit verder haar luchtruim voor Wit-Russische vliegmaatschappijen, hebben de leiders van de 27 EU-lidstaten maandagavond afgesproken. Die maatschappijen mogen ook niet meer landen op vliegvelden in de EU.