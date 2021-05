De gedwongen landing van het Ryanair-toestel zondag in Minsk en de arrestatie daarop van de Wit-Russische dissident Roman Protasevitsj is „ongekend, ongehoord en gaat alle perken te buiten”, aldus premier Mark Rutte. „Dit laat zien hoe president Aleksandr Loekasjenko internationale regels aan zijn laars lapt”, zei hij voor aanvang van een top van de 27 EU-leiders in Brussel.