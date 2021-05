Meerdere landen ontbieden ambassadeur Wit-Rusland

De regeringen van Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk hebben hun ambassadeurs van Wit-Rusland op het matje geroepen na de gedwongen landing van een RyanAir-vlucht en de arrestatie van een oppositieleider die aan boord was van dat toestel. De Europese Unie heeft de Wit-Russische ambassadeur ook op het matje geroepen over de actie. Letland heeft de ambassadeur en alle Wit-Russische diplomaten in het land geschorst. Litouwen ontbood de ambassadeur van Wit-Rusland zondag.