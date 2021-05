Ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic beleefde maandag een koerssprong van ruim 14 procent bij opening van de aandelenbeurzen in New York. Het ruimtevaartschip VSS Unity Galactic maakte zaterdag een succesvolle bemande testvlucht. Daarmee steeg het vertrouwen in het bedrijf van miljardair Richard Branson, dat op korte termijn commerciële ruimtereizen wil aanbieden.