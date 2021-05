Directeur Ryanair: Wit-Russische geheim agenten aan boord

Ryanair-topman Michael O’Leary heeft gezegd dat er enkele medewerkers van de Wit-Russische geheime dienst KGB aan boord waren van de vlucht die zondag een gedwongen tussenlanding moest maken in Wit-Rusland. „Het lijkt erop dat het de bedoeling van de autoriteiten was om een journalist en zijn reisgenoot te verwijderen. We geloven dat er ook enkele Wit-Russische geheim agenten zijn uitgestapt op de luchthaven,” zei O’Leary op de Ierse radio. Hij noemde de actie verder nog een „staatsgesteunde kaping”.