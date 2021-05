Een medewerker van een fastfoodrestaurant in Breda is in de nacht van zondag op maandag zwaar mishandeld op het terrein van zijn werkgever. Daarbij is hij onder meer met een lachgasfles op het hoofd geslagen. De politie heeft twee 19-jarige Vlissingers en een 20-jarige man uit Terneuzen aangehouden voor de mishandeling.