Koerssprong luxaflexmaker Hunter Douglas op rustig Damrak

Het aandeel Hunter Douglas maakte maandag een flinke koerssprong op de Amsterdamse beurs. Topman en president-commissaris Ralph Sonnenberg verhoogde zijn overnamebod op het bedrijf achter het bekende raambekledingsproduct Luxaflex van 64 euro per aandeel naar 82 euro. Sonnenberg heeft via zijn investeringsmaatschappij Bergson Beheer al 83 procent van de stukken in handen. Het aandeel Hunter Douglas sloot vrijdag op 68,40 euro per aandeel en won een vijfde aan beurswaarde.