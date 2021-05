‘Jack Ma stapt op als leider van exclusieve universiteit’

Techmiljardair Jack Ma gaat aftreden als leider van de door hem opgerichte elite-universiteit. Dat meldt zakenkrant Financial Times. Eerder zouden de Chinese autoriteiten Hupan University al hebben gedwongen nieuwe inschrijvingen stop te zetten. Ma, medeoprichter van onder andere techconcern Alibaba, is zelf niet meer in het openbaar verschenen sinds oktober, toen hij openlijk kritiek uitte op de Chinese toezichthouders en staatsbanken.