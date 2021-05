Beleggers op de Amsterdamse beurs maken zich maandag op voor een rustig begin van de nieuwe handelsweek. Veel bedrijven zijn dicht vanwege tweede pinksterdag en in Frankfurt en Zürich zijn de beurzen gesloten. Later in de week gaat de aandacht vooral uit naar de cijfers over de economische groei en het consumentenvertrouwen in grote economieën als Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.