De aandelenbeurs in Tokio is maandag met een kleine winst gesloten. Optimisme over het herstel van de wereldeconomie zorgde voor stevige koerswinsten onder de Japanse zeetransportbedrijven en autofabrikanten. Bedrijven die meer gericht zijn op de binnenlandse economie werden daarentegen van de hand gedaan door de zorgen over de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in Japan en het trage vaccinatieprogramma.