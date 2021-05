De Amerikaanse regering veroordeelt met klem het aan de grond zetten van een Ryanair-vlucht door Wit-Rusland en de arrestatie van journalist en oppositielid Roman Protasevitsj, die aan boord was van het toestel. De VS roepen op tot een snelle bijeenkomst van een internationale burgerluchtvaartgroep om zich over de kwestie te buigen.