Demonstratie tegen kap bos voor uitbreiding VDL-NedCar

Zo’n honderd mensen namen zondagmiddag deel aan een demonstratie tegen de voorgenomen kap van het Sterrebos in Born. Het bos werd in de 18e eeuw aangeplant voor de houtkap ten behoeve van het rijksmonumentale kasteel Wolfrath. De provincie Limburg wil het bos grotendeels kappen om uitbreiding van autofabriek VDL-NedCar mogelijk te maken. Volgens de actievoerders staan in het bos veel 200 jaar oude bomen en vormt het bos het leefgebied voor onder meer voor reeën, dassen, vleermuizen en broedvogels.