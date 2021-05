Actie voor bedankje agenten in zaak overval waardetransport

Een inwoner van het Noord-Hollandse dorp Broek in Waterland, waar een overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord eerder deze week eindigde, is een crowdfundingsactie begonnen voor de politie. Op crowdfundingswebsite GoFundMe schrijft initiatiefnemer Nick Schallies dat het misschien mooi is als dorp een gebaar te maken, bijvoorbeeld door de politiemensen die erbij waren een bos bloemen of diner in het dorpshuis aan te bieden.