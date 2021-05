Beleggers wacht komende week een relatief rustige beursweek. Het cijferseizoen is goeddeels achter de rug en de markten lijken zich vooral te moeten optrekken aan macro-economisch nieuws. Zo volgen er de komende week cijfers over de economische groei en het consumentenvertrouwen in grote economieën als Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.