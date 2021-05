Dodental door ongeluk met kabelbaan bij Lago Maggiore loopt op

Het dodental na een ongeluk met een kabelbaan bij het Lago Maggiore in Noord-Italië is opgelopen naar dertien, melden de lokale hulpdiensten volgens het Italiaanse persbureau ANSA. Daarmee zijn alle slachtoffers van het ongeluk gered of geborgen. De slachtoffers die het ongeluk niet overleefden, zouden allemaal op slag dood zijn geweest. Twee kinderen van 5 en 9 jaar zijn in kritieke toestand naar een ziekenhuis in Turijn gebracht.