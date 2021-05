Het ruimtevaartschip VSS Unity Galactic van ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic heeft zaterdag een succesvolle bemande testvlucht uitgevoerd, maakte het bedrijf bekend op Twitter. De capsule, bemand door twee piloten, werd gelanceerd vanuit Spaceport America in New Mexico. „Nu in de ruimte”, twitterde Virgin Galactic voordat het ruimtevaartuig terugkeerde naar de aarde en veilig landde in de ruimtehaven.