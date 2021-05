Een woning aan de Nolensstraat in Amsterdam is gesloten op last van burgemeester Femke Halsema, meldt de gemeente. Tot de sluiting is besloten omdat de openbare orde in de omgeving van de woning „in ernstige mate is aangetast”. In een berging van de woning heeft de politie explosieven, vuurwapens en munitie aangetroffen.