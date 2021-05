De lente van 2021 is de koudste sinds 2013, aldus Weeronline. De verwachte gemiddelde temperatuur dit seizoen is 8 graden, terwijl het ‘normale’ gemiddelde 9,9 graden Celsius zou zijn. Dit Pinksterweekend komt mogelijk in de top 10 koudste Pinksterweekenden ooit gemeten, meldt Weer.nl.