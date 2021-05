Bonifatius, de zendeling die op of rond 5 juni 754 bij Dokkum werd vermoord, krijgt zaterdag een gedenksteen in Breukelen. Het is 1300 jaar geleden dat de Brit zijn evangelische werk verrichte in Breukelen en Woerden. Beide gemeenten zouden in 2020 het Bonifatiusjaar vieren, maar dat moest vanwege de coronacrisis uitgesteld worden.