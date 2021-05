Van heilsfeiten zoals Pinksteren moet je zingen. Dat is dan ook de eeuwen door gebeurd. Daarbij legt iedere tijd in het pinksterlied zijn eigen accenten. Van het belijden van de godheid van de Geest, tot de vertolking van de zendingsgedachte of de roep om een herleving. Vier liederen uit de schat van de kerk der eeuwen roepen 2000 jaar na dato om instemming.