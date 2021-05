Abubakar Shekau, de leider van de beruchte Nigeriaanse rebellenbeweging Boko Haram is dood, bericht de Wall Street Journal op basis van meerdere bronnen in onder meer de inlichtingengemeenschap. Donderdag werd gemeld dat de leider van de terroristische organisatie ernstig gewond was geraakt bij een zelfmoordpoging die moest voorkomen dat rivaliserende jihadisten hem gevangen zouden nemen.