Het Chinese telecombedrijf Huawei levert geen kernapparatuur voor 5G meer aan Nederlandse telecombedrijven. Dat bevestigt een woordvoerster van Huawei Nederland na berichtgeving in Het Financieele Dagblad. Het bedrijf levert nog wel antennes voor netwerken in Nederland, maar over wat het bedrijf precies nog doet wilde de zegsvrouw niet in detail treden.