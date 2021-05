MKB-voorzitter Vonhof wil belastingschulden ook op formatietafel

Aan de formatietafel moet worden besloten hoe om te gaan met de schulden die veel bedrijven bij de Belastingdienst hebben. Dat zegt de voorzitter van MKB-Nederland, Jacco Vonhof, voor zijn gesprek met informateur Mariëtte Hamer. De gesprekken over de noodsteun met het demissionaire kabinet „gaan goed”, maar de schuldenberg van bedrijven is volgens hem onderdeel van het „herstelbeleid” waar ook een volgend kabinet zich over zal buigen.