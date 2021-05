Vakbond FNV wil dat er een algemeen arbeidscontract voor de publieke omroep komt, zodat omroepmedewerkers snel meer zekerheid over werk en inkomen krijgen. Het voorstel zou een einde moeten maken aan de doorgeslagen flexcultuur bij de publieke omroepen. Volgens de vakbond maken veel omroepmedewerkers zich extra zorgen omdat er onzekerheid is over de toekomstige programmering van programma’s als Kassa en Radar.