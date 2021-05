FNV pleit bij informateur voor investeren, ook al is dat duur

Door de coronacrisis zijn structurele problemen in de Nederlandse samenleving aan het licht gekomen. Het nieuwe kabinet zou er goed aan doen om te investeren om die problemen op te lossen. Dat was de boodschap van de nieuwe FNV-voorzitter Tuur Elzinga aan informateur Mariëtte Hamer, vrijdagochtend. Hij was daar samen met Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW. De twee zijn de voorzitters van de Stichting van de Arbeid.