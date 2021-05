Werkgevers: verleng steunpakketten tot eind dit jaar

Werkgevers vinden het „goed nieuws” als het demissionaire kabinet de coronasteunpakketten verlengt tot en met het derde kwartaal, maar ze pleiten er zelf voor om die door te trekken naar het eind van het jaar. Dat zei voorzitter Ingrid Thijssen van de werkgeversorganisatie VNO vrijdag na haar gesprek met informateur Mariëtte Hamer. Overigens zijn ze nog in overleg met het kabinet over de verlenging. „Het ei is nog niet gelegd”, aldus Thijssen.