Duitsland verbiedt massaal afmaken hanenkuikens

Na jarenlange discussies heeft de Duitse Bondsdag donderdagavond besloten het doden van hanenkuikens te verbieden. Het wetsvoorstel was ingediend door de minister van Landbouw Julia Klöckner (CDU). Daarmee is het in de eierenindustrie in het land met ingang van 2022 niet meer toegestaan de mannelijke kuikens massaal te doden omdat ze geen eieren kunnen leggen en te weinig vlees opleveren. Klöckner sprak van een mijlpaal in de geschiedenis van de dierenbescherming.