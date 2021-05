Steeds meer Nederlanders (56 procent) geloven dat er meer na de dood is, zoals een hiernamaals. Die overtuiging steeg afgelopen vijf jaar met tien procent, meldt het Nederlands Dagblad op basis van onderzoek van stichting Landelijk Expertisecentrum Sterven. Zo’n 70 procent van de jongeren en jongvolwassenen gelooft dat er meer is tussen hemel en aarde, dat is vaker dan ouderen.