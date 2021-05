Brabantse Staten buigen zich over nieuwe bestuurscrisis

Provinciale Staten van Brabant buigen zich vrijdag over de nieuwe bestuurscrisis. Die is ontstaan omdat CDA en VVD donderdag de samenwerking met Forum voor Democratie hebben opgezegd. Het is voor de tweede keer in twee jaar tijd dat de provincie Brabant een bestuurlijke crisis doormaakt. Eind 2019 brak het CDA met de centrumlinkse coalitie onder druk van de eigen boerenachterban, en vormde samen met onder meer Forum en VVD een nieuwe coalitie. Die kwam donderdag ook ten val.