Bitcoinklanten hoeven identiteit toch niet telkens te bewijzen

Bitcoinhandelaren hoeven hun klanten toch niet te dwingen om bij iedere transactie hun identiteit te bewijzen. De bedrijven moeten wel de transacties blijven screenen, maar mogen daarbij zelf inschatten bij welke transactie er een groot risico op zaken als witwassen is. Dat bevestigt De Nederlandsche Bank (DNB), nadat bitcoinhandelaar Bitonic had gemeld dat de toezichthouder de eis had afgezwakt nadat dat bedrijf daartegen bezwaar had aangetekend.