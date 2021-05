‘Extra regels TVL dreun voor grote bedrijven’

De extra regels die de overheid heeft gesteld voor de coronasteunregeling die voorziet in de tegemoetkoming van de vaste lasten (TVL) voor grote Nederlandse bedrijven, zijn juist een „dreun” voor hen. Dat stelt winkeliersvereniging INretail, die wil dat het omzetverlies berekend wordt zoals de zogeheten NOW, een andere steunmaatregel. Daar wordt naar verlies per winkel gekeken, in plaats van verlies per concern, zoals de TVL nu voor grote bedrijven stelt.