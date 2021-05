Israëlisch kabinet komt bijeen om over bestand te praten

Het Israëlische kabinet vergadert donderdagavond vanaf 18.00 uur (onze tijd) over de vraag of er snel een wapenstilstand moet komen. Volgens Israëlische media zijn er sinds het begin van de nacht van woensdag op donderdag nauwelijks nog projectielen op het land afgevuurd vanuit de Gazastrook. Er kan mogelijk een wapenstilstand worden geregeld die al bij het aanbreken van vrijdag of op een ander tijdstip van die dag van kracht zou worden. Israëlische bewindslieden hebben echter gesuggereerd dat ze geen haast hebben, maar de internationale druk wordt steeds groter.