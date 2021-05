De Oostenrijkse politie heeft vuurwapens, munitie en zwaarden in beslag genomen bij invallen in woningen van mannen die zich verzetten tegen de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. De vermeende ‘virusontkenners’ waren van plan agenten aan te vallen bij een demonstratie van afgelopen zaterdag, stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken in Wenen.