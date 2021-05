Den Bosch (ANP) - Gedeputeerde Eric de Bie van Forum voor Democratie (FVD) in Brabant vindt het opzeggen van de samenwerking door VVD en CDA met zijn partij „onverantwoordelijk”. Volgens De Bie is de stap van beide partijen „niet in het belang van Brabant”. Dat heeft De Bie donderdag aan het ANP laten weten.