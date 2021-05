Techbedrijf Google wil zijn producten als Pixel-telefoons en slimme thermostaten en deurbellen van Nest nu ook in eigen, fysieke winkels aan de man gaan brengen. De eerste van die winkels moet deze zomer de deuren openen in New York. Het is nog niet duidelijk hoeveel winkels Google in totaal voorziet en of die ook buiten de Verenigde Staten komen.