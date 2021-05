Een handgemaakt vloerkleed dat al 130 jaar in de koninklijke wachtkamer op station Amsterdam Centraal ligt, verhuist van de grond naar de muur. Het kleed is gereinigd en gerenoveerd en om het te beschermen tegen slijtage hangt het nu aan de muur in de Burgemeesterskamer, meldt de NS. Dit is een zijkamer van de wachtkamer, waar nu een replica ligt.