Een grote meerderheid van de paardenhouders in Nederland (86 procent) maakt zich heel erge tot redelijk veel zorgen over de komst van de wolf in Nederland. Ze zijn bang om hun dieren buiten in de wei te laten lopen en ze vinden dat hun zorgen tot nu toe onderbelicht zijn gebleven. Paardenhouders zijn anders dan geiten- en schapenhouders niet vertegenwoordigd in diverse wolvencommissies.