Vanwege de verwachte harde wind vrijdag gaan meerdere vaccinatielocaties in en rond Rotterdam dicht. Mensen kunnen voor hun prik op vrijdag niet terecht bij voormalig cruiseschip ss Rotterdam en bij de prikplek naast winkelcentrum Koningshoek in Maassluis. De teststraat in Zuidland gaat dinsdag, na Pinksteren, pas weer open. Alle afspraken worden verplaatst naar andere locaties, meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond.