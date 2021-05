Het bestuur van de Europese Unie overlegt met lidstaten over het spreiden van migranten die in de zomer aankomen in Italië. Landen wordt gevraagd op vrijwillige basis te helpen, zei Eurocommissaris Ylva Johansson tegen de Italiaanse krant La Repubblica. Ook wordt gekeken of Noord-Afrikaanse landen overgehaald kunnen worden om meer te doen tegen mensensmokkel.