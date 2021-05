De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat extra onderzoek doen naar de manier waarop consumenten informatie op webwinkels verwerken. Dit omdat eerder onderzoek van de toezichthouder uitwees dat veelgebruikte manieren om informatie te presenteren in de praktijk niet goed over blijken te komen bij consumenten. Zo zien klanten informatie over bijkomende kosten onder een ’I’-symbool meestal niet.