Het CDA beëindigt de samenwerking met Forum voor Democratie in Brabant. Dat laat een woordvoerder van de partij weten in een reactie. De partij noemt als reden „een groot aantal FVD-incidenten”, met het vertrek van FVD-statenlid Hans Smolders als „de druppel die de emmer deed overlopen. Het was niet stabiel en het morele kompas was zoek”. Het CDA zat samen met onder andere de VVD in het provinciebestuur met FVD.