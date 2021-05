‘Driekwart gemeenten vaag over kosten verplaatsen bruiloft’

Driekwart van de gemeenten geeft op de website geen duidelijkheid over de kosten die zij rekenen voor het verplaatsen van een gemeentelijke trouwceremonie. Dat meldt ThePerfectWedding.nl, dat onderzoek deed bij alle 352 gemeenten naar de trouwkosten in 2021. Vanwege de coronamaatregelen zijn op bruiloften nog altijd maximaal 30 gasten welkom en moet er 1,5 meter afstand worden gehouden. Veel bruidsparen stellen daarom hun grote dag uit. Verder stegen de kosten voor een doordeweekse ceremonie in de afgelopen twee jaar gemiddeld met 7 procent.