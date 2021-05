De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt donderdag wat te herstellen na het zware verlies een dag eerder. Beleggers verwerken de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve (Fed), waaruit bleek dat de centrale bankiers zich weinig zorgen maken over de hogere inflatie in de Verenigde Staten. Ook is de Fed voorzichtig positief over het herstel van de grootste economie ter wereld.