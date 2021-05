Nikkei veert licht op na sterke stijging Japanse export

De aandelenbeurs in Tokio veerde donderdag licht op na de recente verliesbeurten. De stemming werd gesteund door een sterker dan verwachte groei van de Japanse export. Beleggers verwerkten daarnaast de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), waaruit bleek dat de centrale bankiers voorzichtig positief zijn over het economische herstel en zich weinig zorgen maken over de oplopende inflatie. Volgens de beleidsmakers zou het dan ook gepast kunnen zijn om in de komende vergaderingen de afbouw van het omvangrijke obligatieopkoopprogramma te bespreken.