Verzekeraars: aantal aanrijdingen met dieren fors gestegen

Het aantal aanrijdingen met dieren is de laatste jaren fors gestegen, meldt het Verbond van Verzekeraars op basis van eigen cijfers. De verzekeraars wijten de toename aan de stijging van het aantal weggebruikers in Nederland. Ook smartphonegebruik in het verkeer, waardoor er minder op de weg gelet wordt, zou bijdragen aan de hoeveelheid ongelukken. Daarnaast vermoeden verzekeraars dat het door de coronapandemie drukker was in de natuur en dat wilde dieren daardoor vaker hun vaste gebied verlieten.