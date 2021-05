De minister van Volksgezondheid op Sint Maarten, Omar Ottley, noemt de stijging van het aantal coronabesmettingen in de afgelopen dagen ‘alarmerend’. Sint Maarten kende wekenlang een zeer beperkt aantal besmettingen en ook het aantal overleden coronapatiënten is al maanden gelijk (27). Maar in de afgelopen drie dagen zijn er 44 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd.