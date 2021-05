In meerdere woningen in Den Haag woedt in de nacht van woensdag op donderdag een brand. De brandweer meldt dat tientallen woningen aan de Wouwermanstraat in de Schilderswijk zijn ontruimd. Op beelden op sociale media is te zien dat de vlammen uit het huizenblok slaan. Het vuur is nog niet onder controle. Er zijn zover bekend geen mensen gewond geraakt.