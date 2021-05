Sinds de overheid in 2014 afspraken maakte met de voedingsindustrie om te zorgen dat Nederlanders minder zout en suiker binnenkrijgen, is er nauwelijks iets veranderd. Na onderzoek concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een rapport dat mensen sindsdien dagelijks slechts een snufje zout en twee suikerklontjes per dag minder consumeren.